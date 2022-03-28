سقوط طائرة “ميغ 29” بالقاعدة الجوية ببوسفر واستشهاد رائد طيار

تحطمت مساء اليوم، طائرة عسكرية مقاتلة من نوع ميغ 29، بسبب خلل تقني بعد إقلاعها مباشرة من القاعدة الجوية بوسفر بالناحية العسكرية الثانية.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فرغم تمكن الطيارين من القفز، فلقد نتج عن الحادث استشهاد الرائد الطيار بن مبخوت الطاهر متأثرا بجروحه بالمستشفى العسكري الجهوي الجامعي بوهران.

وعلى إثر هذا الحادث الأليم، أمر قائد الاركان الفريق السعيد شنقريحة، بفتح تحقيق فوري لمعرفة أسباب وظروف الحادث.

كما تقدم هذا الأخير، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الشهيد وأقاربه.

متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه.

وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله و إنا إليه راجعون”.

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قدم رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، امسية اليوم، تعازيه الى عائلة الشهيد الطيار الرائد ابن مبخوت الطاهر.

وذلك على إثر سقوط طائرة عسكرية مقاتلة من نوع ميغ 29، بسبب خلل تقني بعد إقلاعها مباشرة من القاعدة الجوية بوسفر.

وجاء نص التعزية عبر تغريدة على حسابه في تويتر حيث قال:

“نعزي عائلة الشهيد الطيار الرائد ابن مبخوت الطاهر على إثر سقوط الطائرة نتيجة خلل تقني.

والعزاء موصول لكل أفراد وقيادة الجيش الوطني الشعبي. ” يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي “.