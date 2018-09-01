سقوط طفلة من الطابق الثامن ببني مالك في سكيكدة 

تدخل مصالح الحماية المدنية بسكيكدة ليلة اليوم السبت لتحويل فتاة سقطت من الطابق الثامن للعمارة رقم 2 بحي بني مالك بعاصمة الولاية.

وحسب المعلومات التي تحصل عليها النهار أونلاين فإن الامر يتعلق بالطفلة (ع،ع،ا ) البالغة من العمر 15 سنة

والتي تم نقلها في حالة حرجةإلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى عبد الرزاق بوحارة،

أين كشفت المعاينة الاولية عن اصابتها برضوض وكسور في مختلف انحاء جسمها، وهناك كشفت مصادر طبية بأن حالة الطفلة حرجة

سيما وانها اصيبت بكسور كثيرة في مختلف انحاء جسمها كما اصيبت بنزيف دموي داخلي، وأكدت ذات المصادر بأن امكانية نجاتها ضئيلة جدا.

وفي وقت قالت مصادر من الحي بأن سقوط الفتاة كان خطأ، فتحت مصالح الامن المختصة اقليميا تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث الذي هز الحي والمدينة.