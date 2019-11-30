سقوط عامل من صومعة معدنية لتخزين الحبوب في معسكر

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سقوط عامل من صومعة معدنية لتخزين الحبوب في معسكر
بقلم طوبال.ع

استقبلت مصلحة الإستعجالات الطبية للمؤسسة العمومية الإستشفائية دحو دحاوى بالمحمدية في ولاية معسكر صبيحة اليوم حالة إصابة خطيرة لعامل سقط من علو صومعة معدنية لتخزين الحبوب الملحقة بمعمل لأحد الخواص بمنطقة الصفافحة بإقليم دائرة المحمدية.

و استنادا إلى مصادر من المعمل فإن الضحية المدعو “ع.محمد” البالغ من العمر 43 سنة الساكن ببلدية الغمري كان منشغلا بمعية اخرين في تلحيم سطح إحدى الصوامع.

وقرر الفريق الطبي للمؤسسة الإستشفائية تحويله إلى المؤسسة الإستشفائية بحي إيسطو بوهران نتيجة لإصاباته البليغة و تعقيداتها على مستوى الرأس و العمود الفقري .


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