سقوط فتاة من الطابق الخامس لعمارة في الشلف

أخبار الجزائر
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سقوط فتاة من الطابق الخامس لعمارة في الشلف
بقلم النهار أونلاين

تعرضت فتاة تبلغ من العمر 18 سنة إلى عدة إصابات خطيرة، اثر سقوطها من الطابق الخامس لعمارة من داخل ادرج السلالم في الشلف.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن الحادث وقع في حدود الساعة الخامسة و22 دقيقة صباحا بالمدينة الجديدة احب بن سونة بلدية الشلف جناح E7.

وتم تقديم للضحية التي أصيبت بعدة كسور في جميع أنحاء جسمها الإسعافات الأولية في عين المكان، ونقلها على جناح السرعة إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية بالشطية.

وتبقى أسباب الحادثة مجهولة في انتظار التحقيق الذي باشرته المصالح المختصة للوقوف على ملابسات هذا الحادث.


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