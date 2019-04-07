سقوط كابلات الموت من الشبكة الرئيسية تهدد حياة سكان الهمايسة بالوادي

جراء الأمطار الأخيرة التي شهدتها ولاية الوادي، سقطت كوابل كهربائية من الشبكة الرئيسية في الأرض بمنطقة الهمايسة الجنوبي ببلدية حاسي خليفة بالطريق المؤدي إلى قرية الحصين ببلدية الطريفاوي.

هذا الوضع تواصل لأزيد من ثلاثة أيام متتالية بانقطاع الكهرباء، على المزارع والسكان دون أن تتدخل مديرية التوزيع الكهرباء والغاز . كما باتت الكوابل المرمية في الأرض، تشكل تهديدا على الأرواح البشرية خاصة الأطفال خاصة أن الحي مأهول بالسكان.

مواطنو وفلاحو المنطقة رغم تبليغهم بحجم الكارثة للموجودة للجهات المعنية، إلا أنهم لم يلتفوا لها طوال هذا الوقت.

وأضاف السكان، أن هذا الأمر تحول إلى أمر اعتيادي في كل مرة يتم سقوط كوابل كهربائية نظرا لقدمها واهتراءها وهو ما يعرضهم للموت المحتوم.

خاصة أن الجهة المسؤولة لا يتم رؤيتها إلا في أخذ أرقام العدادات والفواتير فقط، ومن جهتنا اتصلنا بمديرية التوزيع التي أكدت أنها ستتكفل بالأمر في انتظار تجسيده في الواقع .