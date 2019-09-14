سقوط مدوي لرفقاء محرز على يد نوريتش سيتي

إنقاد نادي مانشستر سيتي للخسارة الأولى في البريميرليغ بعد سقوطه على يد مضيفه نوريتش سيتي لحساب الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وباغت صاحب الأرض الخصم مبكرا في الدقيقتين 18 و28 عن طريق كيني ماكلين وتود كانتويل ليقلص أغويرو للسيتي في الدقيقة 45.

ومع بداية الشوط الثاني صعق نوريتش السيتي الهدف الثالث عن طريق هدافه تيم بوكي في الدقيقة الـ50.

ليقلص السيتزنس الفارق في الدقيقة 88 بقذيفة صاروخية من اللاعب الإسباني رودري، غير انها لم تكن كافية لتجنيب النادي الأزرق من الخسارة.

ولم يشارك الدولي الجزائري رياض محرزا اساسيا مع فريقه، ودخل في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بديلا لبرناردو سيلفا .

وبهذه النتيجة يحتل السيتي المركز الثاني برصيد 10 نقاط خلف المتصدر ليفربول الذي حقق العلامة الكاملة في البطولة برصيد 15 نقطة.