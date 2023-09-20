سقوط مراهقة من الطابق الرابع لعمارة بمستغانم

شهدت بلدية حجاج بولاية مستغانم حادث مروع، بعد سقوط فتاة في مقتبل العمر من الطابق الرابع لعمارة. بحي سكني ببلدية حجاج، حسب ما أوردته مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت ذات المصالح في بيان لها، أن إسعافات الحماية المدنية لوحدة سيدي على تدخلت في حدود الساعة 19ساو47د. من يوم أمس الثلاثاء،من اجل سقوط فتاة تبلغ من العمر 18 سنة من طابق رابع لعمارة بحي سكني ببلدية حجاج.

وأشار المصدر أنه تقديم الاسعافات الاولية للفتاة في عين المكان نظرا لصعوبة حالتها الصحية ومن ثم اجلاؤها فاقدة للوعي إلى استعجالات الطبية حجاج.