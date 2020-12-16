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سقوط مروحية عسكرية بتيبازة.. شنين يُعزي عائلات شهداء الواجب

الوطني
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سقوط مروحية عسكرية بتيبازة.. شنين يُعزي عائلات شهداء الواجب شنين يقدم تعاويه لعائلة الشهيد بوزايدة
بقلم أسماء.ع

قدم رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، تعازيه لعائلات شهداء سقوط المروحية العسكرية في ساحل بوهارون بتيبازة.

وكتب شنين عبر تغريدة بتويتر، “ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ فاجعة سقوط مروحية عسكرية واستشهاد الملازم أول نور الدين بوزايدة”.

مضيفا “نتقدم بخالص التعازي إلى عائلة الفقيد وإلى قيادة وكافة أفراد الجيش الوطني الشعبي”.

وفي تغريدة ثانية، بعد العثور على الضابطين المفقودين، كتب شنين: “يلتحق بركب الشهداء كل من المقدم خروسة نورالدين والمقدم الوافي محمد الأمين”.

وأضاف شنين: “لا نملك إلا التسليم بقضاء الله وقدره، تعازينا الخالصة إلى أسرهم وإلى قيادة وكافة أفراد الجيش”.

للتذكير، سقطت مروحية بحث وإنقاذ عسكرية من نوع “MS-25 Merlin”، في عرض البحر، أثناء القيام بمهمة طيران تدريبية تقنية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=935641

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