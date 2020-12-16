سقوط مروحية عسكرية بتيبازة.. 19 غطاسا و6 زوارق للبحث عن الطيارين المفقودين

خصصت مصالح الحماية المدنية، عتاد كبير للبحث عن الطيارين المفقودين في عرض البحر بعد سقوط مروحية عسكرية تابعة للقوات البحرية.

ويتمثل العتاد المخصص،للبحث عن مروحية سقطت على بعد ميلين من ميناء بوهارون،في27 عونا من مختلف الرتب، من بينهم 19 غطاس.

بالاضافة إلى 6 زوارق نصف صلبة.

وتتواصل عملية البحث عن الضابطين المفقودين في ساحل بوهارون،بعد سقوط المروحية العسكرية التابعة لقيادة القوات البحرية صباح اليوم الأربعاء.

وخلف الحادث استشهاد الملازم الأول بوزايدة نور الدين أحد أفراد طاقم المروحية المتكون من 3 ضباط، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

فيما لا تزال عملية البحث جارية عن الطيارين الآخرين، حيث تم تسخير وسائل البحث والإنقاذ اللازمة، حسب ذات البيان.

للتذكير، سقطت مروحية بحث وإنقاذ عسكرية من نوع “MS-25 Merlin”، في عرض البحر، أثناء القيام بمهمة طيران تدريبية تقنية.

وعلى إثر هذا الحادث الأليم، تقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتعازيه الخالصة لأسرة الشهيد، وكل أفراد الجيش.

داعيا المولى أن يوفق فرق الإنقاذ في العثور على الضابطين المفقودين.

كما تقدم الفريق شنڨريحة السعيد، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بإسمه ونيابة عن جميع مستخدمي الجيش، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيد.