سقوط مروحية عسكرية.. رئيس الجمهورية يعزي عائلات الشهداء

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، تعازيه لعائلات شهداء حادث سقوط طائرة مروحية عسكرية.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإن المروحية العسكرية التابعة للقاعدة الجوية لورقلة، سقطت ليلة أمس الأربعاء بالقرب من مطار المنيعة.

كما أسفر الحادث عن استشهاد العقيد “عمارة رضا”، والمقدّم “جلال ياسين”، والرّقيب المتعاقد “بلغربي محمد”.

وجاء في بيان الرئاسة “على إثر حادث سقوط مروحية عسكرية تابعة للقاعدة الجوية لورقلة ليلة أمس الأربعاء، بالقرب من مطار المنيعة، وأسفر عن استشهاد العقيد عمارة رضا والمقدّم جلال ياسين والرّقيب المتعاقد بلغربي محمد”. ” الرئيس عبد المجيد تبون يتقدم بأسمى عبارات التعازي والمواساة إلى أسر الشهداء”. و”إلى كل أفراد الجيش الوطني الشعبي، راجيا من العليّ القدير أن يتغمّدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته”.