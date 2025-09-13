سقوط مفاجىء لـ”السياربي” أمام الساورة و “الشلفاوة” يحققون أول فوز هذا الموسم

عرفت الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة بروز عدة نتائج مثيرة، أبرزها تحقيق أولمبي الشلف لأول فوز له هذا الموسم على حساب مولودية البيض بثنائية نظيفة.

بهذا الانتصار رفع الشلفاوة رصيدهم إلى 4 نقاط من أصل أربع مواجهات، بعد تعادل أمام أتلتيك بارادو في الجولة الأولى وهزيمتين أمام اتحاد خنشلة وشبيبة الساورة، ليصعدوا إلى المركز الثالث عشر في جدول الترتيب.

في المقابل، واصل فريق مولودية البيض بدايته الصعبة، حيث تجمد رصيده عند نقطة وحيدة فقط، حصيلة تعادل أمام وفاق سطيف، مقابل ثلاث هزائم أمام النادي الرياضي القسنطيني، مستقبل الرويسات، وأولمبي الشلف، ليبقى من بين الفرق المهددة مبكراً باللعب من أجل تفادي السقوط.

أما المفاجأة الأكبر فكانت من شبيبة الساورة التي أطاحت بمضيفها شباب بلوزداد بهدفين لهدف، لتؤكد استفاقتها وتعتلي وصافة الترتيب مؤقتاً برصيد 7 نقاط، بعد خسارة في الجولة الأولى أمام مستقبل الرويسات، تعادل أمام وفاق سطيف، وانتصارين متتاليين أمام أولمبي الشلف وبلوزداد.

وفي الجهة المقابلة، تجمد رصيد أبناء “العقيبة” عند 4 نقاط، بعد فوز وحيد على أتلتيك بارادو، تعادل أمام اتحاد خنشلة، وخسارة في الجولة الرابعة، مع مباراة مؤجلة أمام مولودية الجزائر عن الجولة الأولى.

من جهته، واصل اتحاد خنشلة سلسلة نتائجه الإيجابية، وفرض التعادل على اتحاد الجزائر بهدف لمثله. النادي الخنشلي رفع رصيده إلى 6 نقاط من انتصار أمام أولمبي الشلف وتعادلات أمام وفاق سطيف، شباب بلوزداد، واتحاد الجزائر.

أما الاتحاد العاصمي فبلغ النقطة الخامسة، بعد تعادل في الجولة الثانية، فوز على أتلتيك بارادو في الجولة الثالثة، وهذا التعادل الأخير، مع بقاء مباراة مؤجلة له أمام شبيبة القبائل.

الجولة الرابعة أفرزت بذلك ملامح أولية على صراع الترتيب، حيث بدأت بعض الأندية تثبت أقدامها في مقدمة الجدول، فيما تعاني أخرى من سلسلة تعثرات قد تعقّد وضعيتها مبكراً هذا الموسم.