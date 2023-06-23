سقوط مُميت لعامل داخل باخرة بميناء جن جن في جيجل

توفي عامل فجر اليوم الجمعة، إثر سقوطه داخل باخرة راسية للحبوب على علو حوالي 20 متر بميناء جن جن في جيجل.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت إسعافات الوحدة البحرية جن جن، في حدود الساعة الثانية والنصف صباحا، في هذا الحاجث، بالرصيف الغربي بميناء جن جن.

وتمثل الحادث في سقوط عامل داخل باخرة راسية للحبوب على علو حوالي 20 مترا.

وتعرض الضحية والذي يبلغ من العمر 50 سنة، لبتر للرجل اليسرى، وبعد اتخاد الاجراءات تم نقل جثته إلى مستشفى الطاهير.