سقوط 3 عمال داخل ورشات بناء بالبويرة

شهدت إسعافات ولاية البويرة، اليوم الإثنين، 3 تدخلات في ورشات البناء.

على الساعة 09سا06د، تم إسعاف ونقل مصاب، يبلغ من العمر 39 سنة، بعد سقوطه من الطابق 10 إلى الطابق 9 بورشة 300 سكن عدل عمر خوجة.

وعلى الساعة 10سا05د، تم إسعاف ونقل مصاب، يبلغ من العمر 32، بسبب سقوطه داخل ورشة 120 مسكن تاليوين بلدية الاخضرية.

وعلى الساعة 11سا11د، تم إسعاف و نقل مصاب يبلغ من العمر 40 سنة، بسبب سقوط من الطابق 4 إلى الطابق 3 بورشة بناء 100 مسكن بلدية بئر غبالو.

ودعت الحماية المدنية للبويرة، كل العاملين التقيد بالاحتياطات الأمنية لسلامتهم.