سقوط 32 قتيلا و74 جريحا في اشتباكات بين رعاة وصيادين في الكاميرون

أعلنت الأمم المتحدة عن مقتل 32 شخصا وإصابة 74 آخرين بجروح في أقصى شمال الكاميرون بعد إشتباكات إندلعت الأسبوع الماضي بين صيادين ورعاة. وتخلّلها إحراق قرى بأسرها، في نزاع نادرا ما يحصل في هذه المنطقة

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان إنه: “تم إحراق ما مجموعه 19 قرية” في الإشتباكات التي دارت في منطقة “لوغوني-بيرني” بالقرب من الحدودمع تشاد. وأسفرت عن سقوط 32 قتيلا و74 جريحا. واندلعت الاشتباكات بين رعاة من عرب الشوا وصيادين من إتنية موسغوم بسبب خلافات بين الطرفين حول الثروة السمكية والموارد الزراعية.

وأوضح بيان الأمم المتحدة، أنّه “في الكاميرون، تعمل السلطات المحلية في أقصى الشمال على إعادة الهدوء وتقديم المساعدة للضحايا. كما أن أعمال العنف تخلّلتها هجمات بالسواطير والسكاكين والسهام .