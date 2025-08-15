سقوط حافلة لنقل المسافرين من أعلى جسر إلى واد الحراش.. ارتفاع الحصيلة

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية عن حصيلة جديدة لحادث سقوط حافلة لنقل المسافرين من أعلى جسر إلى واد الحراش بالمحمدية في العاصمة.

وأكدت المديرية في بيان عبر صفحتها على فيسبوك ارتفاع حصيلة الحادث إلى 18 قتيلا و23 جريحا لهم جروح مختلفة، منهم 2 في حالة حرجة.

وتدخلت المصالح ذاتها على الساعة 17:45 من أجل حادث انحراف حافلة لنقل المسافرين وسقوطها من جسر في مجرى الواد بالمحمدية اتجاه الهواء الجميل بلدية ودائرة الحراش.

وحسب حصيلة المصالح ذاتها، أسفر الحادث عن وفاة 18 شخصا وإصابة 23 آخرين بجروح مختلفة. منهم 2 في حالة حرجة.

وتم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى المحلي، فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث للمؤسسة ذاتها.

العملية تم تسخير لها 25 سيارة إسعاف، 16 غطاسا، و4 زوارق نصف مطاطية.

هذا، وقد تنقل إلى عين المكان كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، ووزير الداخلية إبراهيم مراد، وزير النقل السعيد سعيود، ووزير الري طه دريال.

كما تنقل المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، والمدير العام للأمن الوطني علي بداوي، ووالي العاصمة عبد النور رابحي.