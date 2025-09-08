البرلمان الفرنسي يصوّت بالموافقة على حجب الثقة عن حكومة بايرو

في تصويت حاسم داخل الجمعية الوطنية، انهارت حكومة فرانسوا بايرو بعد 9 أشهر فقط من توليها السلطة. وذلك عقب فشلها في نيل أغلبية الثقة، إذ صوّت 364 نائبًا ضد الحكومة مقابل 194 مؤيدًا لها.

وبذلك تصبح حكومة بايرو ثالث حكومة تُسقطها الجمعية الوطنية بهذه الطريقة منذ عام 1958.

وقال رئيس الحكومة الفرنسية خلال جلسة حجب الثقة أمام البرلمان إن” مستقبل فرنسا على المحك بسبب ديونها المفرطة.” مضيفا أن “فرنسا تزداد فقرا كل عام”.

وختم بايرو قائلا: “بإمكانكم الإطاحة بالحكومة، لكن لا يمكنكم محو واقع الرزوح تحت عبء الدين”.

هذه أسباب سحب الثقة

ويأتي سحب الثقة نتيجة أشهر من الجمود بعد فرض مزيد من الضرائب والتقشف وتقليص العطل الرسمية والدعم الاجتماعي، وهو ما يفتح أزمة سياسية حادة تعُمّ فرنسا التي تغرق في وضع اقتصادي خطير مع عجز مالي متفاقم.

إذ يبلغ الدين العام قرابة 3415 مليار أورو، أي ما يعادل 114 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية الربع الأول من سنة 2025. ما جعل الفجوة بين الإيرادات والنفقات تتسع أكثر فأكثر.