سكاك: تعرضت لهجوم كبير بعد خلع الحجاب ولهذا السبب إخترت حماقي

تحدثت الفنانة الجزائرية، أمال سكاك، في لقاء لها مع “تلفزيون النهار”، عن تفاصيل مشاركتها في الموسم الجديد من برنامج المواهب العربية الشهير “ذا فويس”.

كما تطرقت الفنانة، لموضوع خلعها للحجاب، وردة فعل الجمهور من هذا الموضوع، وكيف تعاملت مع الإنتقادات السلبية التي تلقتها.

وحول هذا الموضوع، قالت خريجة برنامج ألحان وشباب، أنها تعرضت لهجوم كبير لدى رؤيتها ببرنامج “ذا فويس”، بدون حجاب.

وأضافت الفنانة، أن أصحاب التعليقات السلبية، غيروا رأيهم عند رؤيتهم لها في مرحلة “الصوت وبس”، وتألقها الكبير أمام لجنة تحكيم البرنامج.

وأوردت أمال سكاك، أنها قد قامت بخلع حجابها منذ عامين، وأنها تنظر إلى هذا الموضوع، بأنه حرية شخصية.

للإشارة، شاركت سكاك، في برنامج “ألحان وشباب”، سنة 2008، وتحصلت على اللقب، ثم غابت عن الأنظار، بسبب إلتزاماتها الدراسية.

وعن مشاركتها وتألقها في برنامج “ذا فويس”، قالت أمال سكاك، أنها كانت واثقة من قدراتها الصوتية، وبأنها كانت ستحصل على إعجاب المدربين الأربعة للبرنامج.

وأضافت سكاك، والتي تعد من بين المرشحين لنيل لقب هذا الموسم من”ذا فويس”، أنها اختارت الإنضمام لفريق محمد حماقي كونها رأت معاملته للمتسابقين الجزائريين في البرنامج.

كما أن محمد حماقي، يحب الجزائريين، ويميل للطابع الجزائري، ولهذا سيفهم اختياراتها، تضيف سكاك.

وتابعت الفنانة الجزائرية، بأنه قد تم إدخال تعديلات على برنامج “ذا فويس”، بإضافة مرحلة الأكابيلا هذه السنة.

وهي المرحلة التي اعتادت عليها أمال سكاك، في برنامج المواهب الجزائري، “ألحان وشباب”.