سكالوني: “بيتكوفيتش مدرب ممتاز أحترمه كثيرا وأتمنى الفوز عليه”

أشعل مدرب منتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، الحماس أكثر، بخصوص المواجهة الأولى لهم في مونديال أمريكا 2026، والتي ستجمعهم بالمنتخب الوطني.

وتحدث سكالوني، في بداية تصريحاته للصحافة الأرجنتينية، عن علاقته بالناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش.

وقال مدرب منتخب الأرجنتين، بخصوص بيتكوفيتش، ممازحا: “”ما رأيي في بيتكوفيتش؟ لم يكن يشركني في لاتسيو حتى كبديل، ما زلت أتذكر الأمر بمرارة، لذلك لدي حساب معه، وأتمنى الفوز عليه”

كما أضاف، ليونيل سكالوني، بنبرة أكثر جدية: “إنه مدرب ممتاز وشخص أحترمه كثيراً، تحدّثنا حتى قبل أن تضعنا قرعة كأس العالم، في نفس المجموعة، وأنا متحمس جدًا لمواجهته”.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه نظيره الأرجنتيني، في افتتاح مشوارهما ضمن كأس العالم 2026، بتاريخ 17 جوان المقبل.