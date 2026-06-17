سكالوني: “خضنا مباراة صعبة والجزائر تملك منتخبا جيدا”

أكد مدرب منتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، بأن مباراتهم الأولى في كأس العالم 2026 ضد المنتخب الوطني لم تكن سهلة، رغم فوزهم بثلاثية نظيفة.

وقال المدرب سكالوني، عقب هذا الفوز، في تصريحات نقلها موقع “win win”: “كنا نعلم أننا سنخوض مواجهة صعبة”.

كما أضاف مدرب منتخب التانغو: “لقد كانت مباراة صعبة، الجزائر تملك منتخبا جيدا، لكننا تمكنا من التفوق بامتياز”.

وختم المدرب ليونيل سكالوني، تصريحاته قائلا: “أشعر بالرضا التام عن الأداء الرائع الذي ظهرنا به”.