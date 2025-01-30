سكالوني: ميسي يريد المشاركة في كأس العالم 2026

كشف مدرب منتخب الأرجنتين لكرة القدم، ليونيل سكالوني، اليوم الخميس، أن الأسطورة ليونيل ميسي، يريد المشاركة في كأس العالم الذي تحتضنه الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك سنة 2026.

واستطرد المدرب المتوج بكأس العالم 2022 بقطر، لقناة DSPORTS بأنه من المبكر جدا الإدلاء بأي إعلانات رسمية في هذا الشأن.

وقال سكالوني: “أول شيء يجب قوله هو أنه (ميسي) وزملاءه في الفريق يدركون أن هناك قدرًامن الوقت المتبقي (لكأس العالم) وأنه وكل شخص آخر حريص على اللعب في كأس العالم، ولكن سيتعين علينا الانتظار كيف ستسير الأمور في المستقبل”.