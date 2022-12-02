سكالوني :”هذا هو سر تشجيع شعوب العالم لمنتخب الأرجنتين”

أبدى مدرب الأرجنتين سكالوني ثقته الكبيرة في التألق في المونديال بعدما نال “التانغو” دعما كبيرا من شعوب العالم.

وقال سكالوني خلال الندوة الصحفية عن محبّة العالم للكرة الأرجنتينية عامة :”شعوب العالم يدعمون طريقة لعب الأرجنتين. ونحن فخورون بتشجيعهم وخاصة مشجعي بنغلاديش”.

وأضاف :” تشجيع بنغلاديش شرف لنا وأشكرهم كثيرا”.

كما تطرّق إلى السبب الحقيقي وراء تشجيع شعوب العالم لـ “التانغو” :”لدينا مارادونا و اليوم لدينا ميسي، فحتما شعوب العالم سيدعموننا، و يدعمون الشعب الأرجنتيني”.

و ختم:” من طرفنا نحاول آن نقدم أفضل ما لدينا، نريد أن نلعب مثلما تعودنا عليه، وحاليا نشعر بالرضى عن أنفسنا”.

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