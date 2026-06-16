سكالوني يؤكد جاهزية مارتينيز لمواجهة “الخضر”

أكد مدرب المنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، جاهزية الحارس إيميليانو مارتينيز، للمشاركة في مواجهة المنتخب الوطني، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة لكأس العالم 2026.

والتي سيحتضنها ملعب “أرووهيد” بمدينة كانساس، بداية من الساعة الثانية صباحا، غدا الأربعاء.

وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها في أحد أصابع يده.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق الحصة التدريبية الأخيرة، أمس الإثنين، أوضح سكالوني أنه لم يحسم بعد التشكيلة الأساسية التي ستخوض اللقاء، مشيراً إلى أنه سيبلغ اللاعبين بقراراته النهائية خلال التدريبات الأخيرة قبل المباراة.

وقال المدرب الأرجنتيني إن مارتينيز بات جاهزاً وتحت تصرف الطاقم الفني، مرجحاً مشاركته أساسياً في أول ظهور لـ”الألبيسيليستي” في المونديال.

كما كشف سكالوني أن المدافع نيكولاس تاليافيكو، اقترب من العودة إلى التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة، مؤكداً أن المنتخب الأرجنتيني لا يعاني حالياً من غيابات مؤثرة باستثناء بعض التحفظات المتعلقة بالجاهزية البدنية لبعض اللاعبين.

وفي حديثه عن المنتخب الجزائري، أبدى المدرب الأرجنتيني احتراماً كبيراً لـ”الخضر”، مؤكداً أن المباراة لن تكون سهلة، خاصة في ظل امتلاك الجزائر عناصر مميزة في مختلف الخطوط وقدرتها على التأقلم مع أكثر من أسلوب لعب.

وأضاف: “الجزائر تملك لاعبين ذوي مستوى عالٍ في الخط الأمامي وخط الوسط، وهي من المنتخبات التي تستحق الاحترام وستجعل مهمتنا صعبة”.

كما استحضر سكالوني مفاجآت النسخة الحالية من كأس العالم، مشيراً إلى أن النتائج الأولى أثبتت عدم وجود منافسين سهلين، وهو ما يفرض على منتخبه التعامل بجدية كبيرة مع مباراة الجزائر.

وختم مدرب الأرجنتين تصريحاته بالتأكيد على أهمية الثنائي ليونيل ميسي و جوليان ألفاريز، موضحاً أن كليهما جاهز للمشاركة وأن منتخبه وصل إلى البطولة في ظروف جيدة رغم الإرهاق الذي خلفه الموسم الطويل في الدوريات الأوروبية.