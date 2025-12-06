سكالوني يحذّر ميسي ورفقائه من مواجهة “الخضر”

أشاد مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني بالمنتخب الوطني الجزائري، مؤكدا أنّ مواجهته في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2026، ستكون قوية جدا.

وأسفرت قرعة المونديال، عن وقوع “الخضر” في المجموعة العاشرة إلى جانب بطل النسخة الماضية، الى جانب النمسا والأردن.

وأشار مدرب “التانغو” في تصريحاته لقناة “Tnt sports” إلى معرفته الجيّدة بالناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش الذي أشرف على تدريبه في نادي لازيو الإيطالي، قائلا : “أعرف مدرب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش، كان مدربي في لازيو، إنّه مدرب رائع”.

وواصل سكالوني: “الجزائر منتخب جيد، ويضم لاعبين رائعين، ومواهب رائعة تستفيد منها دولٌ أخرى”

وفي ختام تصريحاته، شدّد مدرب الأرجنتين على أن كل مواجهات دور المجموعات ستكون صعبة جدا.

متعهدا باحترام الجزائريين في البطولة وأنه استقبل القرعة بحذر، كما أنه لا يوجد منافس سهل في المجموعة.