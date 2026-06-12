سكالوني يستنجد بمدافع جديد ضمن قائمة الأرجنيتن قبل مواجهة الجزائر

اتخذ مدرب منتخب الأرجنتين، قرار جديد بخصوص قائمة لاعبيه المعنيين بخوض كأس العالم 2026، باحداث تغيير اظطراري قبل مباراتهم الافتتاحية ضد المنتخب الوطني.

وكشف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، عبر منصة “X”، عن قيام سكالوني باستدعاء لاعب قلب الدفاع، ماركو سينسي، للالتحاق بمعسكر المنتخب الأرجنتيني.

ويأتي هذا القرار من مدرب منتخب التانغو، بهدف تعويض اللاعب ليوناردو باليردي، الذي تعرض لاصابة في الساق، أجبرته على تضييع المونديال.

يذكر أن منتخب الأرجنتين، سيفتتح مشواره في كأس العالم 2026، بمواجهة المنتخب الوطني، يوم الأربعاء المقبل.