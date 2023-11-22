سكالوني يفجر قنبلة مدوية في الأرجنتين بإعلان الرحيل

لمح ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، إلى إمكانية رحيله عن العارضة الفنية للمنتخب الحائز معه على المونديال السابق و الفائز رفقة أمام البرازيل أمس.

و عقب الندوة الصحفية التي أجراها بعد قيادة ميسي ورفقائه للفوز في ملعب ماراكانا، قال سكالوني “الأن حان وقت التوقف، البدأ في التفكير لقد أعطاني هؤلاء اللاعبون الكثير و أحتاج إلى التفكير كثيرا في مستقبلي”.

وأضاف سكالوني “لا أريد توديع المنتخب،لكن مستوى التطلعات مرتفع للغاية، ويجحتاج لبذل أقصى جهد”.

كما ختم مدرب التانغو “حان وقت التفطير لأن الفريق يحتاج إلى مدرب يتمتع بأقصى قدر من الطاقة وبحالة جيدة”.

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