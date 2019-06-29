سكان إقامة الشريعة يشتكون من تلاعبات المرقي العقاري ويطالبون بتدخل والي البليدة

إستغرب عدد كبير من مكتتبي سكنات “إقامة الشريعة” لـ1108 سكن الكائنة بوسط البليدة طالب المرقي العقاري منهم دفع 4 بالمئة من قيمة الشقة،

مما دفع بعدد من السكان إلى الإحتجاج ومطالبة وإلى البليدة تدخل لإرغام المرقي على إحترام دفتر الشروط خاصة في ظل عدم وجود مصعد كهربائي بالعمارات وغياب الكهرباء والنظافة وإنتشار الجردان داخل الحي الجديد الدي يفتقر لأدنى شروط الحياة،

كما إحتج الغاضبين على بناء فندق داخل الحي “حسب تصريح المواطنين” الذي أكدو للنهار أن مشروع يشكل إزعاج مستقبلا لهم،

في حين طلب آخرون من المرقي تحويل مشروع الفندق إلى مدرسة خاصة يستفيد منها الجميع في ظل عدم وجود مؤسسة تربوية قريبة من الحي الجديد،

بالإضافة إلى تأخر في تسليم سكنات دام 5 سنوات، حيث إنطلق المشروع سنة 2011 وكان من المفروض تسليمه سنة 2015

إلى أنه عرف تأخر كبير مما دفع بالمكتتبين عدة مرات إلى الإحتجاح لتوصيل غضبهم إلى مسؤولي السلطات المحلية لوضع حد لتماطل المرقي العقاري