سكان الاتحاد الأوروبي يرسلون 37.7 مليار يورو إلى خارجها عام 2021

تم إرسال ما مجموعه 37.7 مليار يورو من مواطني الاتحاد الأوروبي إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي في عام 2021. مسجلاً زيادة بنسبة 11 في المائة مقارنة بـ 34 مليار يورو في عام 2020.

وفقًا للمكتب الأوروبي للإحصاء، يوروستات، بلغت التدفقات الوافدة إلى الاتحاد الأوروبي 13 مليار يورو في عام 2021. بزيادة خمسة في المائة عن العام السابق.

وتشير غالبية التحويلات الشخصية إلى المبالغ التي يرسلها المهاجرون إلى عائلاتهم في بلدهم الأصلي.

وكان التدفق الإضافي للأموال من الاتحاد الأوروبي في اتجاه متزايد منذ عام 2015، حيث زاد بنسبة 47 في المائة. لا سيما مقارنة بمستويات عام 2015.

وكانت التدفقات الوافدة لديها مستويات مماثلة خلال هذا الوقت، مما أدى إلى زيادة الرصيد السلبي. لأولئك الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي وإرسال الأموال إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي. لتصل إلى إجمالي 24.7 مليار يورو في عام 2021 وحده.

علاوة على ذلك، تُظهر البيانات أن التدفقات الخارجية الإضافية من الاتحاد الأوروبي، قد زادت بشكل مستمر على مدار السنوات. من 25 مليار يورو في عام 2015 إلى 27 مليون يورو في العام التالي. لتصل إلى 37.7 مليار يورو في عام 2021.

في حين أن رصيد الاتحاد الأوروبي الإضافي للتحويلات الشخصية ظل يتناقص من 2015. من 13 مليار يورو إلى 25 مليار يورو في عام 2021.

علاوة على ذلك ، تفاوت صافي التحويلات الشخصية في عام 2021 بين بلدان ثالثة في أوروبا. حيث يمثل صافي التحويلات الشخصية لألبانيا 6.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلد. تليها الجبل الأسود (6.1 في المائة) ومقدونيا الشمالية (2.8 في المائة).

من ناحية أخرى، شملت البلدان التي لديها تحويلات شخصية أقل أو معدومة النرويج (صفر في المائة). وإستونيا (0.3 في المائة) وليتوانيا (0.7 في المائة). وبولندا (0.3 في المائة) وسلوفاكيا (0.2 في المائة) وسلوفينيا (صفر في المائة) ، وهنغاريا (0.2 في المائة).

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور