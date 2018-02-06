عاجل

سكان السانية بوهران متذمرون من وضعية الطرقات المهترئة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
سكان السانية بوهران متذمرون من وضعية الطرقات المهترئة
بقلم كريمة سواق

استنكر مواطنون وفلاحون من وضعية الطرقات المهترئة التي تتسب في سيول أمطار مختلطة بمياه الصرف مع كل موسم شتوي بوهران.

حيث،أبدى السكان والفلاحون غضبهم،بعد أن تسببت سيول الأمطار المختلطة بمياه الصرف، في خسائر للفلاحين، بعدما غمرت أراضيهم بين منطقتي إسبانيا والعين البيضاء.
وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل العاجل أمام تكرر الواقعة مع كل تساقط الأمطار.
كما أرجع المواطنون الحالة الكارثية التي تترصدهم كل مرة نتيجة تماطل المسؤولين في إصلاح الطريق المهترء لأكثر من 15 سنة.
وهذا أمام مراسلات عديدة تقابلها وعود تظل حبرا على ورق.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital