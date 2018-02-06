سكان السانية بوهران متذمرون من وضعية الطرقات المهترئة

استنكر مواطنون وفلاحون من وضعية الطرقات المهترئة التي تتسب في سيول أمطار مختلطة بمياه الصرف مع كل موسم شتوي بوهران.

حيث،أبدى السكان والفلاحون غضبهم،بعد أن تسببت سيول الأمطار المختلطة بمياه الصرف، في خسائر للفلاحين، بعدما غمرت أراضيهم بين منطقتي إسبانيا والعين البيضاء.

وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل العاجل أمام تكرر الواقعة مع كل تساقط الأمطار.

كما أرجع المواطنون الحالة الكارثية التي تترصدهم كل مرة نتيجة تماطل المسؤولين في إصلاح الطريق المهترء لأكثر من 15 سنة.

وهذا أمام مراسلات عديدة تقابلها وعود تظل حبرا على ورق.