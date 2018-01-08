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سكان السوارق بغرداية يعيشون على وقع كارثة بيئية

أخبار الجزائر
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سكان السوارق بغرداية يعيشون على وقع كارثة بيئية
بقلم ليليا بن فرحات

نظم  سكان السوارق بمتليلي في غرداية، اليوم الإثنين وقفة إحتجاجية، بسبب إنسداد قنوات الصرف الصحي للمياه.

مما شكل بحيرة للصرف الصحي التي أصبحت ممر عبورهم وتعرضهم للخطر يوميا.

كما طالب المحتجون السلطات المعنية بإيجاد حلول عاجلة في أقرب وقت.

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التعليقات (1)

  • المستشار العام

    كثرت المشاكل في بلاد الجزائر و الحلول علاج قانوني لمظاهر تلك المشاكل….يستخسن تحنيد علماء اﻻجتماع و التفس و اﻻقتصاد و الثثافة و الدين لدراسة الجدور…

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