سكان الفرعة يحتجون أمام دائرة قصر الشلالة بتيارت

تجمع، صباح اليوم الثلاثاء، عدد من سكان منطقة القرعة 1 الريفية، أمام مقر دائرة قصر الشلالة في تيارت.

واحتج السكان على جملة من المطالب تتقدمها مشكل انعدام الكهرباء الريفية.

وقال المحتجون في حديث للنهار إن منطقة القرعة رقم 1 تعاني منذ عقود من مشاكل اصبحت تؤرق حياتهم.

وتأتي في مقدمة المطالب مشكل انعدام الكهرباء الريفية، حيث تساءل هؤلاء عن سبب اقصاء المنطقة من المشاريع السابقة.

واشتكى هؤلاء من اهتراء الطريق الترابية التي أصبحت حجرية، والتي أصبحت لا تصلح لمرور المركبات رغم الغلاف الذي خصص لتهيئتها.

كما ناشد هؤلاء من السلطات المعنية بتوفير صهاريج الغاز بسبب معاناة هؤلاء من رحلة البحث عن قارورة غاز البوتان.

وأكد هؤلاء استعداداهم للمساهمة المالية من أجل توفير الغاز لمساكنهم، كما طالب هؤلاء بتوفير النقل لتلاميذ المتوسط.

وجعل هذا الأمر من البعض التفكير بجدية عن رغبته مكرها لمنع أبنائه من مواصلة الدراسة بسبب مشكل النقل.

وناشد هؤلاء السلطات المعنية بالتدخل،ومراعاة ظروف سكان منطقة القرعة 1 المحسوبة على مناطق الظل،التي أمرت السلطات العليا بضرورة التكفل بهم.

وحاولت النهار لقاء رئيس الدائرة إلا أنه تعذر علينا نتيجة تواجده في مقر الولاية كما قيل لنا .