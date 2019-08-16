سكان المغير بالوادي ينتفضون عن واقع الصحة المغيّب

إحتج العشرات من سكان الولاية المنتدبة المغير بالوادي، أمام الإستعجالات الجديدة، ما أدى إلى غلق الطريق الوطني رقم 03.

أين قام المحتجين بحرق العجلات المطاطية منددين بواقع القطاع الصحي بالولاية المنتدبة.

وأكد المحتجين إنعدام تام للإمكانيات وأبسط الضروريات لعلاج المرضى الوافدين للمستشفى.

إضافة إلى انعدام الأطباء المتخصصين بذات المؤسسة وهو ما أجبرهم الدخول في رحلة البحث عن العلاج.

وأضاف المحتجون أنهم يضطرون إلى التنقل إلى الوادي على مسافة 170 كلم أو بسكرة 140 كلم.

من جهتها تدخل العقلاء الذين فتحوا الطريق والإبقاء على موجة الغضب أمام الإستعجالات الطبية فقط.

محملين السلطات المركزية سواءا الولائية أو الوزارية هذا التهميش الذي يطال الولاية المنتدبة التي لا تزال بعيدة كل البعد عن اماني مواطنيها المرضى.

وطالب المحتجون بتوفير المستلزمات الطبية وتوفير كوادر طبية متخصصة تواكب تطلعاتهم في العلاج.