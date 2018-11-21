سكان المناطق الحدودية الشرقية يطالبون بمراجعة القوانين الجمركية

اشتكى المواطنون القاطنون في الولايات الشرقية للوطن، من هاجس القانون الجمركي الذي فرض في حق الفلاحين ومربي المواشي.

حيث طالب سكان الولايات الحدودية، واد السوف وتبسة وسوق أهراس بالإضافة إلى القالة ولاية الطارف السلطات للنظر إلى الوضعية التي اعتبروها إجحافا في حقهم.

بعد أن فرضت على الفلاحين، التصريح والتسجيل الجمركي خلال شراءهم البذور الفلاحية.

بالإضافة إلى مربيي المواشي، الذين يجب عليهم تمرير 3 رؤوس لا أكثر.

وقد تم إبلاغ الوزير المالية بهذا المشكل من طرف المعنيين بالأمر، ومراجعة تلك الإجراءات التي اعتبروها ظلم وإجحافا في حقهم، كما أنها تحارب التنمية الفلاحية.