سكان المنطقة أمضوا ليلة بيضاء.. جزائري يزرع الرعب في إيطاليا

أحدث جزائري فوضى عارمة في منطقة الميناء، إيطاليا، بعد أن استهدف محلا أجنبيا وألحق أضرارا به. كما هاجم 3 أفراد من الشرطة بقارورة خمر ما أدى إلى اعتقاله.

وحسب موقع castedduonline فقد أحدث الجزائري حالة من الخوف والفوضى في وقت متأخر من الليل في منطقة كالياري في مارينا.

وقام الجزائري البالغ 38 من العمر بإتلاف متجر أجنبي مرتين. وعند وصول عملاء ثلاث دوريات للشرطة المحلية، أخذ زجاجة خمر وألقى بنفسه عليهم وهاجمهم وهددهم بالقتل.

وتمكن المموّلون واللواء من صدّ الجزائري ونزع سلاحه، قبل تشديد الأصفاد على معصميه. هناك تحقيقات وفحوصات لفهم سبب استهداف الرجل للمحل.

وأشار الموقع أن سكان ما هو مؤكد هو أنه ، مرة أخرى ، مرت دقائق لا نهاية لها من الخوف في المنطقة التي تمثل رمز الحياة الليلية في كالياري.

واعتقل الجزائري لارتكابه جريمة تهديد ومقاومة موظف عمومي وتسببه في الإضرار. سوف يمثل قريبا أمام القاضي.

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