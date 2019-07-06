سكان الوادي يحتجون ويطالبون بتعيين “مير” جديد

احتج العشرات من مواطني بلدية الوادي، أمام البلدية، مطالبين بالتسريع في تشكيل المجلس وتعبين رئيس بلدية جديد، بعد توقيف الرئيس السابق لمتابعة القضائية.

وعرفت لقاءات انتخاب رئيس البلدية الجديد، حالة من التوتر الكبير، أدى إلى تأجيله أكثر من مرة.

وذلك نظرا لتمسك الإدارة، بضرورة تطبيق المادة 72 من قانون البلدية، التي يتم فيها تعيين وإنتخاب رئيس بلدية الجديد، من نفس الحزب الأغلبية.

في حين يرفض الأعضاء تطبيق تلك المادة، وطالبوا بفتح المجال على إنتخاب الأعضاء، بتعيين ممثلهم.

في حين تم الإجماع على رفض المرشح، عن حزب الأغلبية “الأفلان”، في انتخاب في جلسة اليوم، وطالبوا بتزكية عضو، عن جبهة المستقبل.

وإحتجز المواطنون مدير التنظيم الممثل عن الولاية والادارة المحلية، اضافة الى رئيس الدائرة والاعضاء.

وطالب المواطنون، بالاسراع في انتخاب مير جديد، وإنهاء تعطيل مصالحهم.

خاصة وأن شهادة الاقامة والوثائق، لم يستفيدوا منها، نظرا لعدم وجود رئيس بلدية يمضي عليها.