سكان بامنديل بورقلة يستنجدون الوالي للتكفل بمطالبهم

يعاني سكان منطقة بامنديل بورقلة والذي يعتبر من أقدم الأحياء بالولاية من قلة المرافق العمومية ونقص التهيئة العمرانية.

كما أن الحي يعرف إنقطاعات متكررة للكهرباء، و شبه إنعدام للمرافق الصحية.

وطالب سكان المنطقة في عديد المراسلات لكل من رئيس البلدية ورئيس الدائرة، بضرورة تفعيل مخطط التنمية الإجتماعية للعيش الكريم.

غير أن الوعود خاوية من مضامينها بل هي مجرد مسكنات فقط.

مما جعلهم يناشدون الوالي للتدخل العاجل لتعبيد الطرق وتوفير الإنارة العمومية والصرف الصحي، ناهيك عن مقر للبريد وعيادة وثانوية.