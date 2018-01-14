سكان بجاية يغلقون الطريق الوطني رقم 26

قام سكان معالة ، بغلق الطريق الوطني رقم 26 الرابط بين القصر وسيدي عيش ببجاية للمطالبة بدفع التعويضات المالية.

وأضاف سكان معالة أنهم يتواجدون فوق نفق سيدي عيش، وطالبوا السلطات بتعويضهم عن الخسائر المادية التي لحقت سكناتهم.

،كما ندد السكان بتماطل المسؤولين ودعو الى ضرورة تسويتها في القريب العاجل.