سكان بجاية يغلقون الطريق الوطني رقم 26

قام سكان معالة ، بغلق الطريق الوطني رقم 26 الرابط بين القصر وسيدي عيش ببجاية للمطالبة بدفع التعويضات المالية.
وأضاف سكان معالة أنهم يتواجدون فوق نفق سيدي عيش، وطالبوا السلطات بتعويضهم عن الخسائر المادية التي لحقت سكناتهم.
،كما ندد السكان بتماطل المسؤولين ودعو الى ضرورة تسويتها في القريب العاجل.
التعليقات (1)
والله العضيم هذه ولاية بجايةكل مرة يغلقون الطرق في وجه المسافرين __كم من مرة نسافر الى بجاية نجد الطريق مقطوع __خاصة الطريق الوطني رقم 9 لمذا هذه الاعمال لا يقبلها الله او العبد _هل يعقل5 اشخاص يغلقوا الطريق الوطني رقم- 9- في مدينة تشي في شهر جوان الماضي حتى قناة دزاير نيوز كانت حاظرةو انا كنت حاظر في ذالك المكان مدة 10ساعات في وجه المسافري _لماذا الامن لم يتدخل باسرعة و يوقف كل من يريد الفوضى _ ولاية بجاية حتى لي مشربش قهوة الصباح يذهب يغلق الطريق