سكان بريكة يناشدون ولاية باتنة تغطية سد “العطعوطة”

يعاني سكان حي النصر ببلدية بريكة ولاية باتنة من القمامة المتراكمة على طول العام.

الحي الموجود بالقرب من الوادي المعروف بسد “العطعوطة”، من إنتشار القمامة على ضفاف الوادي تسببت في إنتشار الروائح الكريهة.

وبالرغم من القيام بحملات تنظيفية للسد، إلا أنه سرعان ما تعود إليه أكياس القمامة.

التي تتسبب في جلب الحيوانات الضالة ناهيك عن كثرة الحشرات السامة.

ويناشد سكان الحي تدخل السلطات الولائية، من أجل تغطية السد.

بعد أن تحول إلى شبه مفرغة عمومية مفتوحة، و تجمع بداخله المياه الملوثة.

وهذا بكميات كبيرة جدا وعلى مدار العام، مشكلة منظرا مؤسفا ومقززا.

وطالب مواطنو المنطقة تدخل الوالي رسميا، للقضاء على المشكل نهائيا الذي أصبح خارج سيطرة البلدية حسبهم.

الذي قدمت عدة وعود للتكفل بالقضية لكنها لم تفعل.