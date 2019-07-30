سكان بشار يشتكون: “فاتورة الكهرباء والمناسبات إستنزفت جيوبنا”

تنقل طاقم برنامج “صريح جدا”، والذي يعرض على قناة “النهار”، إلى جوهرة الصحراء “بشار”، لمعرفة حال المواطنين هناك، في ظل موسم المناسبات، وما يتطلبه من مصاريف كثيرة.

ويتزامن موسم الأعياد، هذه السنة، مع فصل الصيف، أين يستهلك المواطنون ببشار، الطاقة الكهربائية بكثرة، نظرا لإستعمالهم المكيفات الكهربائية، مع درجات الحرارة الكبيرة التي تعرفها المنطقة.

واشتكى مواطنو بشار، لـ”ميكروفون النهار”، ما يتكبدونه من مصاريف في فصل الصيف، خصوصا مع تزامنه مع عيد الأضحى، والدخول المدرسي، واللذان يتطلبان مصاريف كثيرة.

مما جعل أطفال المنطقة، يحرمون من المخيمات الصيفية، نظرا للمصاريف الكثيرة المترتبة لأوليائهم، حسب تصريحات المواطنين.