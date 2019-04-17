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سكان بلدية الحمراية يطالبون برحيل المجلس ويغلقونها في الوادي

أخبار الجزائر
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سكان بلدية الحمراية يطالبون برحيل المجلس ويغلقونها في الوادي
بقلم عبد العالي رحومة

أقدم عشرات من سكان بلدية الحمراية على الاحتجاج بغلق البلدية لمطالبة برحيل المجلس البلدي الذي عجز على فك العجز الحاصل في شتى القطاعات التي تعاني منها بلدية الحمراية التي تبعد 110 كلم عن عاصمة الولاية الوادي .

وتساءل المحتجون عن توقف الترميم للسكنات التي أصبحت تشكل خطر على أهلها، وتوقف مشاريع التنمية بأكملها، إضافة إلى واقع الصحة مستشفى مغلق.

كما طالب السكان بضرورة توفير الإنارة العمومية في الأحياء خاصة مع اقتراب فصل الصيف وانتشار الرهيب للحشرات الضارة على غرار العقارب الفريدة من نوعها في الجهة.

واشتكى الشباب من واقعهم بكثرة البطال، وانعدام الحصص السكنية وخاصة بقرية المقيبرة النائية .


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