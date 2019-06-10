سكان بلدية الطالب العربي الحدودية بالوادي يغلقون المؤسسة الاستشفائية

أقدم سكان بلدية الطالب العربي الحدودية بولاية الوادي، على غلق المؤسسة الاستشفائية الجديدة بالجهة، مطالبين برحيل مدير المؤسسة، نتيجة سوء التسيير حسبهم.

حيث تعرف المؤسسة في آونة الأخيرة نقص كبيرا في الطاقم الطبي، وتراجع في الخدمات، رغم فتح المقر الجديد للمؤسسة الاستشفائية، الذي يعتبر صرح صحيا بامتياز لكن سوء التسيير، سيما في عدم إيجاد حل لتوزيع المناوبة الطبية بالمؤسستين القديمة والجديدة.

إضافة إلى تخبط المواطنين خاصة في حوادث المرور بين التنقل من المؤسسة القديمة إلى الجديدة بحث إما عن الطبيب أو الممرض.

ناهيك عن المرضى العاديين الذين سئموا من الانتظار لساعات في المستشفى دون وجود الطبيب.

وبعد الاستفسار عن سبب الغياب، يتبين لهم أنه ليس لديه علم بأنه المناوب، أو أن الإدارة لم تعلن عن جدول الأطباء المناوبين، وكذلك للممرضين.

الأمر الذي اعتبره سكان الجهة بالتسيب الإداري وعدم المبالات وطالبوا برحيل المدير عسى أن تصبح المؤسسة تلبي تطلعاتهم.