سكان بلدية النخلة بالوادي يحتجون على إنعدام ضروريات الخدمات الصحية

إحتج مواطنو وساكنة بلدية النخلة جنوب عاصمة الولاية الوادي صباح اليوم الأربعاء، في وقفة سلمية أمام المركز الصحي، وذلك من أجل إعادة الإعتبار لهذا الصرح، الذي طاله الإهمال.

أين طالب المحتجون بضرورة إعادة خدمة الأشعة التي كانت من قبل كما ألحوا على توفير خدمات الأمومة والطفل التي لاتوجد، إضافة الى قلة توفير اللقاح خاصة بالأطفال.

كما تعرف في فصل الصيف اللسع العقربي خاصة بما تتميز به المنطقة الريفية وهو ما يجب هم على التنقل إلى الإستعجالات الطبية بالرباح

أوعاصمة الولاية وهو مايشكل خطرا على حياتهم، فيما تم ترميم المركز الصحي الذي يحتوي على بنية تحتية جيدة

وجاهزة للفتح المرفق في وجه أزيد من 18 ألف ساكن ببلدية النخلة، إضافة الى بلدية العقلة والعقيلة المجاورة، والذي لازم الغلق منذ سنوات.

فيما أجج الوضع إجتماعات فعاليات المجتمع المدني مع المدير الصحي الوعود التي قطعها في محاضر رسمية، ولم تجسد على أرض الواقع .

يبقى مطلب توفير أبسط الخدمات الصحية إضافة إلى سيارة إسعاف لنقل الحالات المستعجلة خاصة في فترة الليلية .