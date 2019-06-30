 سكان بلدية زلفانة يقطعون الطريق لكثرة حوادث المرور المميتة ويطالبون بازدواجيتها بغرداية

احتج سكان بلدية زلفانة السياحية، وقاموا بقطع الطريق الرابط بين بلديتهم الذي يربط ولايتي غرداية وورقلة بسبب ما اسموه كثرة حوادث المرور المميتة.

حيث ذهب ضحيتها خلال الفترة القليلة 3 شباب ينحدرون من بلدية زلفانة، إلى جانب حادث مروري آخر وقع قبل أيام بإقليم بلدية المنيعة و ذهب ضحيته 4 شباب ينحدرون من مدينة غرداية.

و طالب المجتمع المدني بضرورة تسجيل مشاريع ازدواجية الطرقات الصحراوية، على غرار ولايات الشمال وذلك للحد من حوادث المرور المميتة التى خطفت عشرات الأرواح سنويا لدرجة أثارت تخوفات كبيرة وسط السكان.

هذا و تدخلت مصالح الدرك الوطني التى بقيت تترقب الوضع خاصة و ان الاحتجاج كان سلمي و يحمل مطالب شرعية

و عقدت السلطات المحلية يوم امس اجتماع عام لكل الهيئة التنفيذية و المحلية على مستوى الولاية تراسه والي الولاية من اجل دراسة مختلف المستجدات على غرار حوادث المرور المميتة.

عاصم بوخاري