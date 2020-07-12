سكان بلدية عين افرص يغلقون مقر البلدية بمعسكر

اقدم صبيحة اليوم, مواطنو بلدية عين افرص بدائرة عين افكان في ولاية معسكر, على غلق مقر البلدية.

ومنع المتحجون، التحاق رئيس البلدية و الموظفين بمناصب عملهم, استنكارا منهم على عدم اخذ مطالبهم بعين الإعتبار المتضمنة الغاء القائمة الاسمية للاعانات المالية الموجهة للسكن الريفي لحصة 30 إعانة .التي اعلن عنها الاسبوع الفارط و التي حسبهم حملت أسماء لاقارب أعضاء المجلس البلدي بدأ من شقيق رئيس البلدية.

و طالب المحتجون , برحيل المجلس مع إلغاء قائمة مستفدين من السكن ريفي و التعجيل بفتح تحقيق حول الاسماء المشبوهة التي استفادت من الاعانات المالية.