سكان بلدية عين افرص يغلقون مقر البلدية بمعسكر

أخبار الجزائر
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سكان بلدية عين افرص يغلقون مقر البلدية بمعسكر
بقلم عيسى بوعزة

اقدم صبيحة اليوم, مواطنو بلدية عين افرص بدائرة عين افكان في ولاية معسكر, على غلق مقر البلدية.

ومنع المتحجون، التحاق رئيس البلدية و الموظفين بمناصب عملهم, استنكارا منهم على عدم اخذ مطالبهم بعين الإعتبار المتضمنة الغاء القائمة الاسمية للاعانات المالية الموجهة للسكن الريفي لحصة 30 إعانة .التي اعلن عنها الاسبوع الفارط و التي حسبهم حملت أسماء لاقارب أعضاء المجلس البلدي بدأ من شقيق رئيس البلدية.

و طالب المحتجون , برحيل المجلس مع إلغاء قائمة مستفدين من السكن ريفي و التعجيل بفتح تحقيق حول الاسماء المشبوهة التي استفادت من الاعانات المالية.


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