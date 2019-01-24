سكان بني سليمان بالمدية يشتكون غياب الغاز الطبيعي

يشتكي سكان مدينة بني سليمان بالمدية، من غياب الغاز الطبيعي في عديد من أحياء البلدية.

وحسبما صرح به أحد قاطني حي صدام حسين بذات المدينة لـ”النهار أولاين” أنّ أشغال توصيل الغاز الطبيعي توقفت عند حيّهم.

وعند قاطنو أحياء المدينة الجديدة و 120 مسكن و 80 مسكن و 100 مسكن و 5 جويلية بالبلدية .

مشيرا أنّ الشركة التي أُوكل لها مشروع إيصال الغاز لجميع أحياء بني سليمان، توقفت لغياب عدّادات الغاز.

ومن جهتها، مؤسسة سونلغاز تحجّجت بنقص العدادات، لعدم قدرة المصنع على تغطية كامل الطلبات على مستوى الوطن.

وأضاف المتحدث أنّهم أودعو العديد من الشكاوي لدى الجهات الوصية، التي لم تحرك ساكنا في القضية متحججة بنقص العمال خاصة في عز الشتاء.