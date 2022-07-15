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قناة النهار

سكان تارغوث بعين الدفلى بدون ماء لأزيد من أسبوع !!

بقلم قناة النهار
سكان تارغوث بعين الدفلى بدون ماء لأزيد من أسبوع !!
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سكان تارغوث بعين الدفلى بدون ماء لأزيد من أسبوع !!

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