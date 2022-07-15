قناة النهار سكان تارغوث بعين الدفلى بدون ماء لأزيد من أسبوع !! بقلم قناة النهار نشر في 15 جويلية 2022 - 16:35 شارك غرِّد أرسل 22 0 سكان تارغوث بعين الدفلى بدون ماء لأزيد من أسبوع !! إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور </div رابط دائم : https://nhar.tv/LPd4h اقرأ أيضا سياحة: بعد فتح الحدود البرية .. الوكالات السياحية تبرمج رحلات بالحافلة إلى تونس قناة النهار 07 جويلية طالع هابط: والي ولاية عين الدفلى يصف رئيس المجلس الشعبي الولائي بـ الحابس والكل يصفق وفرحان قناة النهار 12 جويلية عمي بضياف يحقق نجاح باهر في زراعة نبتة "الألوفيرا" والنباتات والورود العطرية بالمنيعة قناة النهار 13 جويلية تيارت : مواطنون من العاصمة..عنابة و البويرة يصطدمون بارتفاع أسعار الأضاحي قناة النهار 25 جوان مرتي ما تراعيش ظروفي المادية الصعبة..تستفزني قدام ولادي كيفاش ندير؟ قناة النهار 30 جوان عفاف صاحبة أعلى معدل في البيام بـ 20/20 ..لم أهمل أي مادة في المراجعة قناة النهار 26 جوان أضاحي العيد هذه السنة لمن استطاع إليها سبيلا..وغلاء الأعلاف حٌجة الموال قناة النهار 26 جوان "وفــاة طالب بالإقامة الجامعية عبد القادر بلعربي "باب الزوار 1 قناة النهار 07 جويلية عين تيموشنت: "البودي غارد" تكوينات تستهوي الشباب من مختلف الولايات قناة النهار 15 جويلية وزير التربية: نسعى لإنشاء ثانوية متخصصة في الرياضيات قناة النهار 25 جوان