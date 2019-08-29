سكان تغزوت يغلقون الطريق بسبب أزمة العطش في الوادي

أقدم،سكان بلدية تغزوت على غلق الطريق الوطني رقم 48،تعبيرا عن غضبهم على تواصل أزمة العطش بسبب انهيار البئر الرئيسي للبلدية.

وتسببت الأزمة في حالة غضب واستياء لدى سكان الجهة، سيما القاطنين بجوار مقر البلدية والحي القديم.

وأصبحت دلاء الماء،وشاحنات التوزيع،تغزو المدينة لأجل توفير الماء للسكان،الشيء الذي أرهق سكان المنطقة وحرم الأغلبية،منهم من نعمة الحصول على الماء.

وأكد المحتجون أن شاحنات البلدية الخاصة،بتوزيع الماء أصبحت غير كافية،لوصول الماء إلى جميع السكان في ظل ازدياد الطلب لعامل الحرارة.

وأجبر الوضع للانتظار لساعات طويلة، وبعضهم ثلاثة أيام كاملة لتصله كمية قليلة عبر شاحنة البلدية.

وطالب السكان للضرورة الإسراع في الحلول الجذرية، ومخاوف من تفاقم الوضع.

ودعا السكان إلى تشكيل خلية أزمة وتسخير شاحنات إضافية من البلديات المجاورة لتزويد سكان البلدية بالماء.

وتسببت الحركة الاحتجاجية في شلل تام على مستوى أهم طرق الولاية، أين تجمعت عشرات الشاحنات والمركبات محتجزة في الطريق .