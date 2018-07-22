سكان تيڤزيرت بتيزي وزو يبنون جدارا اسمنتيا تعبيرا عن استيائهم من البلدية

قام صبيحة اليوم الأحد سكان آيت سعيد ببلدية ميزرانة، دائرة تيڤزيرت بولاية تيزي وزو على بناء جدار إسمنتي.

وحسب مصادر النهار، فإن الجدار تمّ بناؤه بمدخل مقر البلدية وهذا للتّعبيرعن استيائهم الكبير من فشل أعضاء المجلس البلدي من تسيير شؤون البلدية.

وكذا حلّ مشاكلهم الكبيرة و العالقة منذ سنوات، في مقدمتها الحالة الكارثية للطرقات حيث قاموا مؤخرا بمنع الشركة المكلفة بتعبيد الطريق من مواصلة أشغالها.

بسبب سوء نوعية هذه الأشغال، وقد أقدموا على هذه الخطوة بعد الصمت الطويل الّذي انتهجته السلطات المحلية إزاء انشغالاتهم.

