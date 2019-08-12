سكان ثلاث بلديات بالعاصمة يحتجون باللحوم الفاسدة أمام سونالغاز

تسببت الإنقطاعات في شبكة الكهرباءالتي شهدتها عدة أحياء شرق العاصمة في خسائر كبيرةللسكان بسبب فساد لحوم الأضاحي

وخرج العشرات من سكان عين الكحلة ببلدية هرواة وعدد من الأحياء المجاورة لها ببلديتي رغاية و عين طاية للإحتجاج على مستوى الطريق الوطني رقم 24.

وحسب إتصال لـ النهار اونلاين”مع عدد من سكان الأحياء فإن أحيائهم قد عرفت إنقطاعا للتيار الكهربائي مساء أمس و لم تعد إلى حد الساعة، مما تسبب في فساد لحوم أضاحيهم

وقرر السكان نقل احتجاجهم لمديرية سونالغاز بالحراش التي تتبع لها بلدياتهم ورمي لحوم أضاحيهم الفاسدة أمام مقر الشركة، إحتجاجا على اللامبالاة من قبل الشركة

وشجب السكان ماحدث لهم على الرغم أنهم قاموا باخطار المصالح التقنية لسونالغاز على مدار الـ24 ساعة المنصرمة لكنه لم يتم اخذ شكاويهم بعين الإعتبار.

وتدخلت مصالح الدرك الوطني على مستوى حل هراوة للحديث مع السكان من أجل فتح الطريق لتقوم بعدها المصالح التقنية لسونالغاز بإصلاح التيار الكهربائي