سكان حي الحفرة بواد السمار يطالبون بتدخل والي العاصمة للافراج عن طعون السكنات

طالبت أزيد من 100 عائلة من حي الحفرة بواد السمار في العاصمة، والي العاصمة، بالتدخل للإفراج عن الطعون التي أودعوها بعد إقصائهم

وقال السكان المقصيون أنهم ينتظرون نتائج الطعون منذ أزيد من 4 سنوات دون أن يتلقوا أي رد من مديرية السكن.

وناشد السكان المصالح المعنية من أجل إنصافهم والإفراج عن الطعون وإنهاء معاناتهم التي طال أمدها.

واكد السكان أن أغلب العائلات التي تم إقصائها تعيش ظروف صعبة فمنهم من استأجر منزلا ومنهم من يقيم عند أحد الأقارب.

وفي تصريح لبعض السكان الذين تحدثت “النهار أونلان” إليه أكدوا أنهم يستوفون على كل الشروط اللازمة للحصول على السكنات الاجتماعية متسائلين عن سبب اقصائهم