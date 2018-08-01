سكان حي العتيق ببابتة يطالبون بإنجاز حديقة عمومية في أقرب وقت

يشتكي، سكان حي العتيق ببلدية بريكة ولاية باتنة، من الوضعية المزرية التي تعرفها ساحة الملعب المدرسي المعروف “بـالسطاد سكولار”.

وأكد مواطنو الحي أن هذا المكان من المقرر، أن يصبح حديقة عمومية، غير أنها لاتزال على حالها المقزز.

وتعرف المنطقة كثرة الأوساخ والقمامة، رغم تواجد ملعب جواري بها.

و يطالب، سكان الحي من المجلس الشعبي البلدي لمدينة بريكة، بالإسراع في بداية الأشغال التي وعدوهم بها.

و أضاف أهل الحي، أن الميزانية المخصصة لهذا المكان كانت قد حددت وتم الإتفاق على ان يهيآ كحديقة .

وعملت لهاذا المكان مزايدة، وتم الإتفاق على مقاول معين.

غير أن الأشغال لم تنطلق بعد، لأسباب تبقى مجهولة.